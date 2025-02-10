"Хороший бой": Джойс отреагировал на информацию о возможном поединке с Уайтом

Двух британцев планируют свести в ринге в начале апреля.

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал информацию о том, что 5 апреля может встретиться в ринге с Диллианом Уайтом.

Британский боксер пока не стал подтверждать потенциальный бой, отметив, что сконцентрирован на своем ближайшем поединке.

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"Без комментариев. Давайте посмотрим, что произойдет. Безусловно, это хороший бой. Я имею в виду, что здесь есть история, потому что мы оба делили ринг с Дереком Чисорой. Давайте посмотрим, как все сложится.

У меня назначен бой на 1 марта. Так что я буду готовиться к нему", - сказал Джойс в комментарии Boxing News.

Напомним, что 1 марта Джо Джойс должен провести бой против Патрика Корте.

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