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Ребров высказался о кадровой ситуации в сборной перед матчем против Северной Македонии

Специалист заверил, что новых потерь в стане "сине-желтых" нет.
Сегодня, 19:27
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации в национальной команде в преддверии матча против Северной Македонии.

По словам специалиста, за исключением Бондаря и Пихаленка, все здоровы и готовятся к матчу.

"У Пихаленка и Бондаря есть определенные повреждения, но это повреждения, которые были получены еще раньше. Это не повреждения, которые они получили в тренировочном процессе.

Миколенко чувствует себя абсолютно нормально, он готовится к игре. У него есть другие проблемы, но это не касается предстоящих матчей

Все ребята здоровы и готовы играть завтра, - сказал украинец.

Напомним, ранее Ребров поделился ожиданиями от поединка против Северной Македонии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Ребров

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