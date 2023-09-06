Прекрасная инфраструктура и впечатляющая атмосфера: Гармаш высказался о переходе в Осиек

Экс-хавбек киевского Динамо Денис Гармаш высказался о переходе в хорватский Осиек.

По словам футболиста, его впечатлила атмосфера на матчах этого клуба, а также хорватский коллектив обладает чудесной инфраструктурой.

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Я знаю, что Осиек - хорошо организованный клуб с отличной инфраструктурой. Я увидел, что у него многочисленные и страстные болельщики, которые являются большими поклонниками клуба, атмосфера последних домашних игр была действительно впечатляющей, и это меня привлекло. Я хочу как можно больше сосредоточиться на тренировках, на знакомстве с моими одноклубниками и достичь наилучшего результата вместе с ними в Осиеке.

Я общался с Драмбаевым, который сказал, что я не ошибусь, если приеду. Я знаю, что здесь играл и Чеберко, а в киевском Динамо я также играл с Домагоем Видой, который часто рассказывал о своей прекрасной стране и клубе, где он вырос. Я также знаю тренера по Ризеспору, поэтому верю, что моя адаптация будет легче", - заявил Гармаш.

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