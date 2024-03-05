Тяжелая судьба: бывший форвард Арсенала покинул Армению и переехал в Китай

Некогда форвард Арсенала Яя Саного продолжает путешествовать по миру.

Как сообщает talkSPORT, 31-летний француз расторг контракт по обоюдному согласию сторон контракт с армянским Урарту и перебрался в китайский Циндао Рэд Лайонс.

Источник: iSport.ua

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В Армении Саного провел чуть больше года. За это время он принял участие в 17 матчах, в которых отметился шестью голами.

После ухода из Арсенала в 2017 году Яя Саного успел поиграть еще за Тулузу и Хаддерсфилд, несколько раз при этом побывав без клуба.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити может быть вынужден продать вратаря, с которым у клуба не получается продлить контракт.

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