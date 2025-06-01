Двое погибших, сотни задержанных: Победа ПСЖ в Лиге чемпионов спровоцировала массовые беспорядки

Фанаты в разных городах Франции слишком бурно подошли к празднованию.

Во Франции вспыхнули беспорядки после триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов / Getty Images

Французский ПСЖ впервые в своем истории стал победителем Лиги чемпионов, выиграв главный клубный евротурнир в сезоне-2024/25.

Накануне парижане в решающем поединке разобрались с миланским Интером, оформив самый большой разгром в финале - 5:0.

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После победы ПСЖ в финальном матче в ночь на воскресенье, 1 июня, в ряде городов Франции вспыхнули массовые беспорядки и столкновения фанатов с полицией.

Агрессия обернулась не только сотнями задержанных и множеством пострадавших, но и двумя летальными случаями. Аресты в основном проводились по причине погромов, вандализма и беспорядков.

Согласно последним данным, как сообщает Le Figaro, было арестовано 559 человек, в том числе 491 в Париже. Под стражей остаются 320 человек, 254 - в Париже.

В общей сложности 192 человека получили ранения, а два человека погибли. Было зарегистрировано 692 пожара, в том числе 264 транспортных средств.

Ранения получили 22 сотрудника сил безопасности, а также семеро пожарных.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча ПСЖ - Интер (5:0).

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