Украинская теннисистка Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поддержала Шахтер перед заключительным матчем группового раунда Лиги чемпионов против немецкого Лейпцига.

Накануне решающего поединка спортсменка побывала на открытой тренировке "горняков" в Варшаве и получила в подарок от директора по футболу донецкого клуба Дарио Срны футболку команды.

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Как сообщает пресс-служба Шахтера, Ястремская специально приехала в столицу Польши, чтобы поддержать украинскую команду.

🇺🇦 Українська тенісистка Даяна Ястремська @D_Yastremska

підтримала «Шахтар» напередодні матчу з «Лейпцигом» у Варшаві.



⚒ Дарійо Срна подарував спортсменці футболку клубу. Даяна спеціально приїхала до столиці Польщі, щоб підтримати українську команду 🙏#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/iAPGgupWYJ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2022

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг состоится в Варшаве в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.