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Украинская теннисистка Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом

Спортсменка посетила тренировку донецкой команды накануне решающего поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 12:42
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поддержала Шахтер перед заключительным матчем группового раунда Лиги чемпионов против немецкого Лейпцига.

Накануне решающего поединка спортсменка побывала на открытой тренировке "горняков" в Варшаве и получила в подарок от директора по футболу донецкого клуба Дарио Срны футболку команды.

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Как сообщает пресс-служба Шахтера, Ястремская специально приехала в столицу Польши, чтобы поддержать украинскую команду.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг состоится в Варшаве в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер лейпциг Даяна Ястремская
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