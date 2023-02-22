iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Невероятное выступление": Анчелотти оценил разгром Ливерпуля

Реал одержал убедительную выездную победу над мерсисайдцами в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:16
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подытожил победу над Ливерпулем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне мадридская команда отыгралась, уступая в два мяча, и в итоге разгромила мерсисайдцев со счетом 5:2.

Читай также: Реал уничтожил Ливерпуль в Лиге чемпионов, забив пять голов

"Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом это было невероятное выступление нашей команды.

Мы сыграли только первую часть этого противостояния. Мы добились успеха, но нам нужно готовиться, что во втором матче придется много терпеть и работать.

Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но после 0:2 я подумал о выездном матче с Сити в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше.

Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться.

Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор - самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал (2:5).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю
Бензема - о матче с Ливерпулем: После стартовых 15 минут мы увидели настоящий Реал Бензема - о матче с Ливерпулем: После стартовых 15 минут мы увидели настоящий Реал
Ливерпуль - Реал Мадрид: видео голов и лучших моментов матча 21.02.2022 Ливерпуль - Реал Мадрид: видео голов и лучших моментов матча 21.02.2022
Тайсон - о МакГрегоре: В UFC это образ, в жизни он прекрасный человек Тайсон - о МакГрегоре: В UFC это образ, в жизни он прекрасный человек
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

ММА10:48
Тайсон - о МакГрегоре: В UFC это образ, в жизни он прекрасный человек
Европа10:14
Директор Хатайспора погиб в результате землетрясения в Турции
Европа10:10
Враг Зинченко, одноклубник Малиновского или Ла Лига: где может продолжить карьеру Трубин
Европа09:50
Челси предпочитает дать Поттеру время на исправление ситуации
Теннис09:43
Цуренко на отказе завершила выступления на турнире в Мексике
НБА09:26
Атланта уволила тренера и определилась с кандидатами на его место
Лига Чемпионов09:10
Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю
Лига Европы08:42
Тренер Шахтера взял на ответный матч с Ренном 28 игроков
Лига Чемпионов08:16
"Невероятное выступление": Анчелотти оценил разгром Ливерпуля
Лига Чемпионов07:55
Лига чемпионов: Лейпциг примет Манчестер Сити, Интер встретится с Порту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK