Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов среди английских команд

Манчестер Сити не проигрывает в 25 домашних матчах ЛЧ / Getty Images

Манчестер Сити установил рекорд по количеству домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов среди английских команд.

В первой четвертьфинальной встрече нынешнего розыгрыша турнира "горожане" на своем поле разгромили со счетом 3:0 Баварию, чем довели беспроигрышную серию на Этихаде до 25 поединков.

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На счету Манчестер Сити в этих матчах 23 победы и две ничьи, а разница мячей составляет +62 (81:19). Последний раз дома манчестерский клуб потерпел поражение от Лиона (1:2) в 2018 году на групповом этапе ЛЧ.

25 - With a win against Bayern Munich last night, Manchester City are now unbeaten in 25 home games in the UEFA Champions League (W23 D2), an outright record for an English club. Their goal difference over this period is +62 (F81, A19). Stronghold. pic.twitter.com/XrT3KVtwyX — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2023

Среди английских команд "горожане" превзошли достижение лондонского Арсенала, который не проигрывал в 24 домашних матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Бавария (3:0).