iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов среди английских команд

"Горожанам" покорилось новое достижение в главном европейском клубном турнире.
Сегодня, 14:05
Манчестер Сити не проигрывает в 25 домашних матчах ЛЧ / Getty Images
Манчестер Сити не проигрывает в 25 домашних матчах ЛЧ / Getty Images

Манчестер Сити установил рекорд по количеству домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов среди английских команд.

В первой четвертьфинальной встрече нынешнего розыгрыша турнира "горожане" на своем поле разгромили со счетом 3:0 Баварию, чем довели беспроигрышную серию на Этихаде до 25 поединков.

Читай также: Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ

На счету Манчестер Сити в этих матчах 23 победы и две ничьи, а разница мячей составляет +62 (81:19). Последний раз дома манчестерский клуб потерпел поражение от Лиона (1:2) в 2018 году на групповом этапе ЛЧ.

Среди английских команд "горожане" превзошли достижение лондонского Арсенала, который не проигрывал в 24 домашних матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Бавария (3:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ
Тухель: Нас жестоко карали, а ошибка Упамекано стоила нам всей игры Тухель: Нас жестоко карали, а ошибка Упамекано стоила нам всей игры
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Ман Сити разгромил Баварию в первом четвертьфинале Лиги чемпионов Ман Сити разгромил Баварию в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Украина15:58
Шахтер на последних секундах вырвал волевую победу над Львовом
Киберспорт15:55
Paris Major 2023: Astralis играет с Spirit, ENCE - с iNation
Бокс15:29
"россия показывает свое мерзкое лицо": Кличко отреагировал на видео расправы над украинским воином
Европа14:58
Из футбола в музыку: Антигерой киевского финала Лиги чемпионов попробовал себя в новом амплуа
Европа14:15
Рэшфорд пропустит несколько матчей Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов14:05
Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов среди английских команд
Биатлон13:59
Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера
Киберспорт13:30
Отбор на Paris Major 2023: Monte сыграют с Heroiс, Astralis будет противостоять Spirit
Лига Чемпионов13:29
"Мы спокойны": Тренер Милана поделился ожиданиями от матча с Наполи
Европа12:58
Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK