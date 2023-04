Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов среди английских команд

Манчестер Сити установил рекорд по количеству домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов среди английских команд.

В первой четвертьфинальной встрече нынешнего розыгрыша турнира "горожане" на своем поле разгромили со счетом 3:0 Баварию, чем довели беспроигрышную серию на Этихаде до 25 поединков.

На счету Манчестер Сити в этих матчах 23 победы и две ничьи, а разница мячей составляет +62 (81:19). Последний раз дома манчестерский клуб потерпел поражение от Лиона (1:2) в 2018 году на групповом этапе ЛЧ.

25 - With a win against Bayern Munich last night, Manchester City are now unbeaten in 25 home games in the UEFA Champions League (W23 D2), an outright record for an English club. Their goal difference over this period is +62 (F81, A19). Stronghold. pic.twitter.com/XrT3KVtwyX