Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ

Во вторник, 11 апреля, Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов разгромил на своем поле Баварию со счетом 3:0.

На 76-й минуте поединка довершил избиение мюнхенцев нападающий Эрлинг Холанд, забив третий мяч "горожан" и установив тем самым новое голевое достижение.

Читай также: Ман Сити разгромил Баварию в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Норвежский форвард побил рекорд по голам за сезон для игроков из английской Премьер-лиги. Сейчас на счету бомбардира 45 забитых мячей во всех турнирах. Для этого нападающему потребовалось 39 матчей. Кроме того, еще на его счету шесть результативных передач.

По этому показателю Холанд оставил позади Руда ван Нистелроя и Мохаммеда Салаха, у которых было по 44 гола в сезонах 2002/2003 и 2017/2018 соответственно.

45 - Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAY pic.twitter.com/exENZi02iM