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Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ

Результативный удар в матче с Баварией стал для норвежского форварда рекордным.
Сегодня, 09:45
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Во вторник, 11 апреля, Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов разгромил на своем поле Баварию со счетом 3:0.

На 76-й минуте поединка довершил избиение мюнхенцев нападающий Эрлинг Холанд, забив третий мяч "горожан" и установив тем самым новое голевое достижение.

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Норвежский форвард побил рекорд по голам за сезон для игроков из английской Премьер-лиги. Сейчас на счету бомбардира 45 забитых мячей во всех турнирах. Для этого нападающему потребовалось 39 матчей. Кроме того, еще на его счету шесть результативных передач.

По этому показателю Холанд оставил позади Руда ван Нистелроя и Мохаммеда Салаха, у которых было по 44 гола в сезонах 2002/2003 и 2017/2018 соответственно.

Отметим, что Холанд забил 30 голов в 27 матчах АПЛ, 11 в семи поединках Лиги чемпионов, три в двух играх Кубка Англии и один в двух матчах Кубка английской лиги.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Бавария (3:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария Манчестер Сити АПЛ Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд

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Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
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Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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