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Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити

Сенегалец отбыл свое наказание.
Сегодня, 13:31
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Садио Мане все-таки будет принимать участие в ответном матче против Манчестер Сити.

Напомним, что сенегалец пропустил матч против Хоффенхайма, а также заплатил штраф после драки с одноклубником.

Теперь же Садио вернулся к тренировкам с первой командой и будет играть в матче-ответе против Манчестер Сити.

"Садио уже отреагировал и извинился. Завтра он будет тренироваться с нами в обычном режиме, а в среду будет в составе против Манчестер Сити", - заявил главный тренер Баварии Томас Тухель.

Напомним, что игроком недели в ЛЧ стал Джон Стоунз, который принял участие в разгроме Баварии, отдав голевую передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Бавария Мюнхен

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