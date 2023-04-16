Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити

Садио Мане все-таки будет принимать участие в ответном матче против Манчестер Сити.

Напомним, что сенегалец пропустил матч против Хоффенхайма, а также заплатил штраф после драки с одноклубником.

Теперь же Садио вернулся к тренировкам с первой командой и будет играть в матче-ответе против Манчестер Сити.

"Садио уже отреагировал и извинился. Завтра он будет тренироваться с нами в обычном режиме, а в среду будет в составе против Манчестер Сити", - заявил главный тренер Баварии Томас Тухель.

Напомним, что игроком недели в ЛЧ стал Джон Стоунз, который принял участие в разгроме Баварии, отдав голевую передачу.