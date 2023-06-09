Эйзельская трагедия и чудо в Стамбуле: англо-итальянские финалы еврокубков

В субботу, 10 июня, Манчестер Сити и миланский Интер сойдутся в финале Лиги чемпионов в Стамбуле на стадионе Ататюрк, которому в своей время было суждено принять самый зрелищный решающий поединок главного еврокубка также между представителями Англии и Италии.

Манчестер Сити и Интер сыграют между собой впервые не только в финале, но и впервые в истории - ранее пути этих команд никогда не пересекались в официальных матчах международных турниров. В целом же это будет восьмое англо-итальянское противостояние в решающем поединке еврокубка. При этом ранее команды из этих стран играли друг против друга в финалах Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков, Лиги конференций и ни разу в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы.

До недавнего времени между клубами из Англии и Италии был паритет в личных встречах в еврокубковых финалах. Представители этих стран провели шесть таких матчей, и у каждой стороны было по три победы. Лишь в недавнем финале Лиги конференций англичанам удалось выйти вперед, когда Вест Хэм одолел Фиорентину.

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За всю историю англо-итальянских финалов наиболее частым их участником со стороны Туманного Альбиона был Ливерпуль, представлявший свою страну в четырех случаях, а со стороны Апеннинского полуострова - Милан, сыгравший в трех поединках.

ISPORT предлагает вам вспомнить все англо-итальянские противостояния в финалах еврокубков.

16 мая 1973

Кубок кубков, Салоники

Милан - Лидс 1:0

Гол: Кьяруджи, 5

Впервые представители Италии и Англии встретились в финале Кубка обладателей кубков 1973 года, в котором сошлись Милан и Лидс. Итальянская команда взяла свой четвертый еврокубковый трофей под руководством легендарного Нерео Рокко, с которым связаны первые громкие успехи "россонери" на международной арене.

Судьбу первого в истории англо-итальянского противостояния в финале еврокубка решил ранний гол со штрафного нападающего Милана Лучано Кьяруджи, который так и остался единственным в матче.

30 мая 1984

Кубок чемпионов, Рим

Рома - Ливерпуль 1:1, 2:4 пен.

Голы: Пруццо, 42 - Нил, 13

Пенальти: 0:0 Никол (мимо), 0:1 Ди Бартоломеи, 1:1 Нил, 1:1 Конти (мимо), 2:1 Сунесс, 2:2 Ригетти, 3:2 Раш, 3:2 Грациани (мимо), 4:2 Кеннеди

Первая встреча итальянцев и англичан в финале Кубка чемпионов состоялась в 1984 году. При этом Ливерпулю пришлось противостоять Роме на ее родной арене - Стадио Олимпико, что, впрочем, не помешало мерсисайдцам завоевать свой уже четвертый главный еврокубковый трофей.

Источник: Getty Images

"Красные" открыли счет в начале поединка усилиями Фила Нила, но "волкам" еще до перерыва удалось выровнять положение после точного удара Роберто Пруццо. Ничейный результат продержался до конца матча, а в серии пенальти Ливерпуль допустил одну ошибку, тогда как игроки Ромы пробили мимо ворот дважды.

29 мая 1985

Кубок чемпионов, Брюссель

Ювентус - Ливерпуль 1:0

Гол: Платини, 58 (пен.)

Через год Ливерпуль снова играл в финале Кубка чемпионов, где в Брюсселе на стадионе Эйзель встречался теперь уже с Ювентусом. Успех на этот раз праздновала итальянская сторона благодаря единственному голу Мишеля Платини, который реализовал пенальти и принес туринцам первый в истории главный европейский клубный трофей.

Источник: Getty Images

Тем не менее тот финал запомнился именно печальными событиями, которые предшествовали матчу и несмотря на которые поединок все же состоялся. Английские фанаты атаковали итальянских ультрас, спровоцировав давку на трибунах, одна из стен стадионе не выдержала и обвалилась, вследствие чего 39 людей погибло и около шести сотен получили травмы.

Источник: Getty Images

Виновными в трагедии признали болельщиков мерсисайдцев, английским клубам запретили участвовать в еврокубках пять лет, а Ливерпуль отстранили от международных турниров на шесть лет.

4 мая 1994

Кубок кубков, Копенгаген

Арсенал - Парма 1:0

Гол: Смит, 20

Следующая встреча англичан и итальянцев в финале состоялась в 1994 году в Кубке обладателей кубков. Парма после триумфа в этом турнире годом ранее в этот раз не сумела повторить свой успех и потерпела минимальное поражение от Арсенала.

Источник: Getty Images

В середине первого тайма поединка гол на свой счет записал Алан Смит, а лондонский клуб завоевал пока единственный в своей истории еврокубковый трофей. На следующий год уже сами "канониры" не смогут повторить свое достижение, уступив в финале турнира испанской Сарагосе.

25 мая 2005

Лига чемпионов, Стамбул

Милан - Ливерпуль 3:3, 2:3 пен.

Голы: Мальдини, 1, Креспо, 39, 44 – Джеррард, 54, Шмицер, 56, Алонсо, 60

Пенальти: 0:0 Сержиньо (мимо), 0:1 Хаманн, 0:1 Пирло (вратарь), 0:2 Сиссе, 1:2 Томассон, 1:2 Риисе (вратарь), 2:2 Кака, 2:3 Шмицер, 2:3 Шевченко (вратарь)

"Чудо в Стамбуле" - легендарный, зрелищный финал и один из лучших матчей в истории.

Милан уверенно взял первый тайм, отправив в ворота соперника три безответных мяча усилиями Паоло Мальдини и Эрнана Креспо, и уже практически никто не сомневался в итоговом успехе итальянской команды. Тем не менее во второй половине встречи случилось невероятное, и Ливерпуль совершил сумасшедший камбэк, отыграв отставание.

Источник: Getty Images

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, где решающий удар с одиннадцатиметровой отметки не реализовал Андрей Шевченко.

23 мая 2007

Лига чемпионов, Афины

Милан - Ливерпуль 2:1

Голы: Индзаги 45, 82 - Кюйт, 89

"После Стамбула всегда бывают Афины", - принято вспоминать в стане "россонери". И это утверждение доказано уже скорой местью Милана Ливерпулю.

Итальянская и английская команды спустя два года повторили финальный матч Лиги чемпионов, и "россонери" хоть и не в столь драматичном противостоянии, но взяли уверенный реванш у оппонента.

Источник: Getty Images

Дубль Филиппо Индзаги предопределил результат поединка, а гол Дирка Кюйта уже никак не повлиял на итоговый триумф соперника.

7 июня 2023

Лига конференций, Прага

Фиорентина - Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура, 67 - Бенрахма, 62 (пен.), Боуэн, 90

Еще свежий в памяти финал второго розыгрыша Лиги конференций, победа в котором позволила англичанам выйти вперед в финальных противостояниях с итальянцами.

Источник: Getty Images

После безголевого первого тайма Вест Хэм и Фиорентина во второй половине встречи достаточно быстро обменялись голами. А когда казалось, что встреча перейдет в дополнительное время Джаррод Боуэн на последней минуте поставил точку в поединке, вырвав победу и завоевав для "молотобойцев" еврокубковый трофей.

Увеличит ли Манчестер Сити отрыв в финальных англо-итальянских противостояниях или Интер выровняет положение, станет известно уже в грядущем решающем матче Лиги чемпионов между "горожанами" и "нерадзурри".

Ранее ISPORT рассказывал, кого считают фаворитом финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер.

Игорь Мищук, ISPORT.ua