Лунин и защитник Шахтера попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА по итогам сыгранных матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов представил команду недели турнира, в которую попали украинский вратарь Реала Андрей Лунин и грузинский защитник Шахтера Гиорги Гочолеишвили.
Символическая сборная была сформирована на основе показателей в Fantasy ЛЧ.
Лунин в начале поединка с Брагой отразил пенальти и помог Реалу одержать "сухую" победу со счетом 3:0.
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Гочолеишвили в матче против Барселоны (1:0) отметился ассистом на Даниила Сикана, который забил единственный и победный гол в противостоянии.
Some serious firepower here 🥵#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 9, 2023
Ранее сообщалось, что Лунин попал в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов по версии WhoScored.
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