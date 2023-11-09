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Лунин и защитник Шахтера попали в команду недели Лиги чемпионов

На счету голкипера Реала отраженный пенальти, а Гочолеишвили отметился ассистом.
Сегодня, 15:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

УЕФА по итогам сыгранных матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов представил команду недели турнира, в которую попали украинский вратарь Реала Андрей Лунин и грузинский защитник Шахтера Гиорги Гочолеишвили.

Символическая сборная была сформирована на основе показателей в Fantasy ЛЧ.

Лунин в начале поединка с Брагой отразил пенальти и помог Реалу одержать "сухую" победу со счетом 3:0.

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Гочолеишвили в матче против Барселоны (1:0) отметился ассистом на Даниила Сикана, который забил единственный и победный гол в противостоянии.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов по версии WhoScored.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Реал Мадрид Андрей Лунин

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