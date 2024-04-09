Арсенал - Бавария: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал примет мюнхенскую Баварию. Матч состоится 9 апреля, в 22:00.
У хозяев матча нет потерь в составе, кроме защитника Юрриена Тимбера, который травмирован с самого начала сезона и играть без него команда уже привыкла.
Несколько хуже ситуация у мюнхенской Баварии. Точно не смогут помочь своей команде Буна Сарр и Саша Бойе. Были проблемы у Мануэля Нойера, Лероя Сане и Кингсли Комана, но все они полетели в Лондон на матч. Также под вопросом участие Александра Павловича.
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Ориентировочные составы на матч Арсенал - Бавария
Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу - Райс, Эдегор, Гаверц - Сака, Жезус, Мартинелли
- Не сыграет: Тимбер (колено)
- Под вопросом: нет
Бавария: Нойер - Киммих, Де Лигт, Дайер, Геррейро - Лаймер, Горецка - Сане, Мусиала, Коман - Кейн
- Не сыграет: Бой (подколенное сухожилие), Сарр (колено)
- Под вопросом: Коман (бедро), Нойер (мышцы), Павлович (болезнь)
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