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Арсенал - Бавария: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

ISPORT рассказывает о кадровой ситуации команд перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:59
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал примет мюнхенскую Баварию. Матч состоится 9 апреля, в 22:00.

У хозяев матча нет потерь в составе, кроме защитника Юрриена Тимбера, который травмирован с самого начала сезона и играть без него команда уже привыкла.

Несколько хуже ситуация у мюнхенской Баварии. Точно не смогут помочь своей команде Буна Сарр и Саша Бойе. Были проблемы у Мануэля Нойера, Лероя Сане и Кингсли Комана, но все они полетели в Лондон на матч. Также под вопросом участие Александра Павловича.

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Ориентировочные составы на матч Арсенал - Бавария

Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу - Райс, Эдегор, Гаверц - Сака, Жезус, Мартинелли

  • Не сыграет: Тимбер (колено)
  • Под вопросом: нет

Бавария: Нойер - Киммих, Де Лигт, Дайер, Геррейро - Лаймер, Горецка - Сане, Мусиала, Коман - Кейн

  • Не сыграет: Бой (подколенное сухожилие), Сарр (колено)
  • Под вопросом: Коман (бедро), Нойер (мышцы), Павлович (болезнь)

Напомним, что на ISPORT доступныанонсы и прогнозы на все четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

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