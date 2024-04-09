Арсенал - Бавария: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал примет мюнхенскую Баварию. Матч состоится 9 апреля, в 22:00.

У хозяев матча нет потерь в составе, кроме защитника Юрриена Тимбера, который травмирован с самого начала сезона и играть без него команда уже привыкла.

Несколько хуже ситуация у мюнхенской Баварии. Точно не смогут помочь своей команде Буна Сарр и Саша Бойе. Были проблемы у Мануэля Нойера, Лероя Сане и Кингсли Комана, но все они полетели в Лондон на матч. Также под вопросом участие Александра Павловича.

Читай также: Арсенал - Бавария: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ориентировочные составы на матч Арсенал - Бавария

Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу - Райс, Эдегор, Гаверц - Сака, Жезус, Мартинелли

Не сыграет : Тимбер (колено)

: Тимбер (колено) Под вопросом: нет

Бавария: Нойер - Киммих, Де Лигт, Дайер, Геррейро - Лаймер, Горецка - Сане, Мусиала, Коман - Кейн

Не сыграет : Бой (подколенное сухожилие), Сарр (колено)

: Бой (подколенное сухожилие), Сарр (колено) Под вопросом: Коман (бедро), Нойер (мышцы), Павлович (болезнь)

Напомним, что на ISPORT доступныанонсы и прогнозы на все четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!