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"Хотели забить, старались, создавали моменты": Судаков высказался о поражении от Арсенала

Полузащитник Шахтера поделился мыслями о поединке Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:10
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал поражение от Арсенала в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов.

"Горняки" накануне уступили 0:1 "канонирам" после автогола своего голкипера.

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"Первый тайм получился для нашей команды очень трудным. Присутствовала определенная атмосфера, ощущалось давление, в выездной игре с невероятно сильной командой помогающее твоему сопернику. Арсенал - пожалуй, одна из сильнейших команд в Европе, даже во всем мире.

Мы пропустили в первом тайме, у соперника еще были шансы, но мы тоже стремились играть хорошо и сами тоже создавали собственные моменты. Во втором тайме, думаю, мы играли, может, и не очень хорошо, но провели его так, что можно было этим гордиться. Хотели забить, старались, создавали свои моменты. Считаю, хотя бы одного забитого гола мы здесь заслуживали.

Хотелось бы играть так каждую неделю. Ты наслаждаешься моментом. Это невероятно - очень рад, что это произошло. Выход в следующую стадию? Мы работаем над этим. Верим в это. От игры к игре становимся сильнее. Посмотрим, как сложится в дальнейшем. Сложно загадывать наперед", - приводит слова Судакова официальный сайт УЕФА.

На ISPORT доступно видео лучших моментов матча Арсенал - Шахтер (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арсенал Лондон Георгий Судаков

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