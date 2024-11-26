"Дома нужно побеждать": Тренер ПСВ поставил задачу на матч с Шахтером

Главный тренер ПСВ Петер Бош прокомментировал будущий матч пятого тура основной стадии Лиги чемпионов против Шахтера.

Нидерландский специалист выразил надежду, что его команда добьется позитивного результата в домашнем поединке.

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"Дома нужно побеждать, но это не так просто. Нельзя просто так взять и набрать очки. У Шахтера очень хорошие футболисты, и им очень не повезло, что они минимально проиграли Арсеналу.

Мы должны быть лучше, чем в прошлые выходные (ПСВ обыграл Гронинген со счетом 5:0. - прим.).

В домашних матчах есть что-то особенное, вы хотите их выиграть. Мы хорошо выступили дома против Жироны, но не против Спортинга, хотя я думаю, что мы должны были побеждать", - приводит слова Боша официальный сайт УЕФА.

Матч пятого тура Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер состоится в среду, 27 ноября, в Эйндховене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча ПСВ - Шахтер.

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