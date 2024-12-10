iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко отсутствовал на открытой тренировке перед матчем Арсенала в Лиге чемпионов

Лондонская команда в ближайшем поединке примет на своем поле Монако.
Сегодня, 21:22
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал провел открытую тренировку перед будущим матчем основного этапа Лиги чемпионов против Монако.

В общей группе игроков во время этого занятия отсутствовал украинский защитник Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

Читай также: Зинченко вне конкуренции: украинец стал первым в забавном опросе партнеров по Арсеналу

Также в занятии вместе с командой не принимали участие Юрриен Тимбер, Габриэл и Риккардо Калафиори, сообщает The Standard.

Напомним, что Зинченко из-за повреждения не попал в заявку на предыдущий матч Арсенала в 15-м туре английской Премьер-лиги против Фулхэма (1:1). Всего в текущем сезоне украинец провел за "канониров" девять поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Матч шестого тура Лиги чемпионов Арсенал - Монако состоится в среду, 11 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

"Много вещей остаются за кулисами": Зинченко объяснил, почему восхищается Усиком "Много вещей остаются за кулисами": Зинченко объяснил, почему восхищается Усиком
Арсенал повторил клубный рекорд по голам со стандартов Арсенал повторил клубный рекорд по голам со стандартов
Зинченко вне заявки на матч против Фулхэма Зинченко вне заявки на матч против Фулхэма
Три удара на троих: как украинцы провели матчи 14-го тура АПЛ Три удара на троих: как украинцы провели матчи 14-го тура АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:27
Быстрый обмен мячами - в видео голов матча Шахтер - Бавария
Европа21:59
Салах установил новый рекорд Ливерпуля
Лига Чемпионов21:58
Лига чемпионов: Ливерпуль обыграл Жирону, Шахтер примет Баварию, а Интер сыграет с Байером
Лига Чемпионов21:50
Шахтер – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:36
Жирона без Цыганкова минимально проиграла Ливерпулю
Лига Чемпионов21:22
Зинченко отсутствовал на открытой тренировке перед матчем Арсенала в Лиге чемпионов
Другие страны20:50
Экс-рулевой Барселоны возглавил клуб экзотического чемпионата
Украина20:38
Динамо объявило об изменениях в структуре менеджмента, Суркис остается во главе клуба
Европа20:09
Моуринью: Я не хочу, чтобы Ман Сити исключили из АПЛ, я хочу справедливости
Бокс19:58
"Много вещей остаются за кулисами": Зинченко объяснил, почему восхищается Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK