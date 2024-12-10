Зинченко отсутствовал на открытой тренировке перед матчем Арсенала в Лиге чемпионов

Лондонская команда в ближайшем поединке примет на своем поле Монако.

Лондонский Арсенал провел открытую тренировку перед будущим матчем основного этапа Лиги чемпионов против Монако.

В общей группе игроков во время этого занятия отсутствовал украинский защитник Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

Читай также: Зинченко вне конкуренции: украинец стал первым в забавном опросе партнеров по Арсеналу

Также в занятии вместе с командой не принимали участие Юрриен Тимбер, Габриэл и Риккардо Калафиори, сообщает The Standard.

Напомним, что Зинченко из-за повреждения не попал в заявку на предыдущий матч Арсенала в 15-м туре английской Премьер-лиги против Фулхэма (1:1). Всего в текущем сезоне украинец провел за "канониров" девять поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Матч шестого тура Лиги чемпионов Арсенал - Монако состоится в среду, 11 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!