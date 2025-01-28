"Нам по силам повторить": Игрок Шахтера высказался о Боруссии Д, вспомнив победу над Брестом

Полузащитник Шахтера Педриньо прокомментировал матч заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

По словам бразильца, команда рассчитывает добыть позитивный результат, как в предыдущем поединке против французского Бреста.

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"Безусловно, нам известна ситуация, сложившаяся в турнирной таблице перед последним туром, это в определенной степени влияет на настроение команды, однако можем заверить, что мы, представители такого клуба, как Шахтер, всегда ставим себе одну цель, а именно - одерживать победы, радовать своих болельщиков яркими достижениями на футбольном поле, включая и результат. Поэтому проблем с мотивацией нет никаких, и могу заверить, что мы выйдем на поле, чтобы полностью отдаться и продемонстрировать свои лучшие качества.

Матчи Лиги чемпионов в январе? Когда ты постоянно находишься в игровом тонусе, проводишь, по крайней мере, одну игру в неделю, это лучше для тебя как футболиста, для здоровья. Тренировки - это, конечно, хорошо, но все же лучшая физическая форма и кондиции сохраняются при регулярной игре. Однако мы не можем повлиять на эту ситуацию, так что остаются тренировки и товарищеские встречи, и важно даже в таком формате быть профессионалами и выкладываться на сто процентов. По-моему, нам это полностью удалось в матче с Брестом, мы сумели порадовать болельщиков хорошей победой и, самое важное, яркой игрой. Я уверен, что нам по силам повторить это достижение и завтра тоже", - приводит слова Педриньо официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч восьмого тура Лиги чемпионов Боруссия Д - Шахтер состоится в среду, 29 января. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Боруссия Дортмунд - Шахтер.

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