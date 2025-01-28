"Только от нас зависит": Тренер Шахтера рассказал, чего ожидает от матча с Боруссией Д

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал предстоящий матч заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

По словам наставника "горняков", он доволен, что его команда продолжает бороться за выход в плей-офф еврокубка.

Читай также: Тренер Боруссии Дортмунд выделил сильные стороны Шахтера

"Я знаю, кто завтра выйдет в старте на позиции форварда, но, конечно, не могу этим с вами поделиться. К сожалению, Эгиналду здесь нет. Скажу честно, у него нет возможности принять участие в этой игре, так что ему понадобится еще несколько дней или недель. Но мы точно выпустим достойных представителей команды на этой позиции, поэтому будет интересно увидеть, как они справятся. А кто это будет - это еще под вопросом, и вам это понравится.

У каждой команды есть проблемы с некоторыми аспектами игры во время матча - это зависит от того, как идет игра. Так что это достаточно нормально. Мы всегда стараемся играть и придерживаться своих принципов и очень быстро распознавать, что будет делать или уже делает соперник. Поэтому да, даже когда вы анализируете игру, где мы действовали очень хорошо, всегда можно найти что-то, что можно было сделать лучше, но что важно, так это то, что вы большинство времени демонстрируете свой стиль игры, свои принципы, хороший уровень исполнения . И в самом деле это то, что мы сделали в игре с Брестом - это был очень хороший поединок для нас. Хотя, конечно, определенные вещи всегда могут быть лучше, но это футбол, а в футболе нет идеальности, ведь игра очень быстро меняется. Иногда соперник набирает обороты, иногда вы сами, и имеет значение то, как вы с этим справляетесь в обоих случаях. И это то, что, в конце концов, решает результат матча.

Всегда интересно сталкиваться с ситуацией, когда тренер меняется за неделю до игры. Они провели один матч с Вердером, и мы могли посмотреть его. Я не думаю, что будет очень большая разница, потому что команда есть команда, которая уже играла с определенной структурой, определенной системой. Детали могут отличаться, но я не думаю, что завтра они вдруг будут играть с пятью или шестью защитниками. В любом случае это не имеет значения, если говорить честно. Как я уже говорил, только от нас зависит то, как быстро сможем распознать действия соперника и насколько быстро будем действовать, работать на максимуме наших возможностей, чтобы соперничать с очень хорошим оппонентом.

В самом начале я говорил, что нововведения интересны, но тоже несколько сложны, ведь никто не знал, сколько нужно набрать баллов, чтобы пройти дальше. Непростой формат, особенно если не повезло с жеребьевкой и вы получили топовых соперников, но в то же время очень захватывающий. Завтра нас ждет последняя игра формата, который проводится впервые, но мы продолжаем сражаться, чтобы пройти дальше. Очень хорошее достижение для нас, хотя мы могли бы иметь на одно-два очка больше - мы это заслужили. Но если бы мне сказали в начале соревнования, когда я увидел всех оппонентов, которые будут нам противостоять, что мы будем играть так, как играли, а также что в последней игре у нас будет возможность посоревноваться за право на выход в плей-офф, то я бы сразу под этим подписался. Думаю, что у нас достаточно неплохо получилось. Хотя, повторюсь, в матче с ПСВ мы могли и должны были сделать лучший результат. К сожалению, обстоятельства сложились по-другому. Мы получили отличный опыт, имея много молодых игроков, впервые выступавших на таком уровне. У этого формата есть будущее, несомненно. Он полностью отличается от предыдущего, но мне нравится. Только трудно было спрогнозировать количество необходимых баллов. Видим очень мало ничейных результатов, многие большие команды потеряли очки в начале турнира. Это делает его непростым и для нас. В общем, очень интересный опыт", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч восьмого тура Лиги чемпионов Боруссия Д - Шахтер состоится в среду, 29 января. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Боруссия Дортмунд - Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!