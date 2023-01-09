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Футбол

Президент Франции извинился перед Зиданом за свое высказывание

Ноэль Ле Гре был вынужден выступить с заявлением.
Сегодня, 13:50
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отреагировал на критику общества после его слова о Зинедине Зидане.

Функционер позволил себе неуважительные заявление, в результате чего его раскритиковали футбольные люди, включая Килиана Мбаппе.

Ноэль Ле Гре выступил с обращением, в котором извинился за свои слова.

"Хочу извиниться за эти слова, которые абсолютно не показывают мои мысли и отношения к футболисту, каким он был, и тренеру, которым он стал. Я дал интервью, которое не должен был давать, потому что это повлекло за собой противоречие между Дешамом и Зиданом - двумя личностями французского футбола".

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"Признаю, что сделал несколько некорректных замечаний, вызвавших недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам", - приводит слова функционера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить топ-клуб Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан сборная Франции

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