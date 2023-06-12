Германия - Украина: стартовые составы команд

"Сине-желтые" и Бундестим проведут в Бремене товарищеский матч.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится в товарищеском матче с Германией.

Контрольный поединок состоится в Бремене на арене Везерштадион. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Перед поединком главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который дебютирует в этом матче во главе "сине-желтых", огласил свой первый стартовый состав национальной команды.

Сборная Украины: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тимчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Лунин, Бущан, Соболь, Сваток, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Игнатенко, Конопля, Пихаленок, Зубков

Источник: УАФ

Также стартовый состав своей команды назвал наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Сборная Германии: Трапп, Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек, Вольф, Горецка, Киммих, Раум, Брандт, Фюллькруг, Сане

Запасные: тер Штеген, Лено, Керер, Хаверц, Хенрихс, Мусиала, Клостерманн, Хофманн, Джан, Вирц, Тиав

Источник: dfb.de

Напомним, что в заявку сборной Украины на матч не попали Кривцов, Буяльский, Кочергин и Русин.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина, которая начнется в 19:00 по Киеву.