"Не на нашем уровне": Молодой талант сборной Англии оценил ничью с Украиной
Украинцы и англичане не определили победителя в матче квалификации Евро-2024.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем кратко высказался о матче с Украиной (1:1) в отборе к Евро-2024.
По словам футболиста, несмотря на то что команда не смогла добыть победу, она все же стала ближе к выходу на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.
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"Не на нашем уровне, но на очко ближе к Германии", - написал Беллингем в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Англия (1:1).
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