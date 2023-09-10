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"Не на нашем уровне": Молодой талант сборной Англии оценил ничью с Украиной

Украинцы и англичане не определили победителя в матче квалификации Евро-2024.
Сегодня, 12:40
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем кратко высказался о матче с Украиной (1:1) в отборе к Евро-2024.

По словам футболиста, несмотря на то что команда не смогла добыть победу, она все же стала ближе к выходу на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

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"Не на нашем уровне, но на очко ближе к Германии", - написал Беллингем в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Англия (1:1).

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Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

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