"С такими командами нужен фарт": Довбик назвал причины поражения от Италии

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проанализировал поражение от Италии (1:2) в матче квалификации Евро-2024.

По мнению игрока, команда не полностью восстановилась после предыдущего поединка против Англии, а моментами в противостоянии с итальянцами не повезло.

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"Нужно было перетерпеть, так как с Англией первые 20-25 минут, потому что такие команды начинают очень агрессивно, с первых минут они оказывают большое давление на защиту и на всю линию обороны. Поэтому нужно было перетерпеть, но думаю, что сказалась где-то первая игра с Англией, не все восстановились и немного поздно вошли в игру.

Чувствовал себя хорошо, старался помогать команде. Да, мы создали пару моментов. Старался помогать и в защите, и в атаке, чтобы я был полезен команде.

Это топ-сборная, топ-защитники, играющие на высоком уровне. Много пространства они не давали, но моменты были. Где-то фарт был не на нашей стороне, а с такими командами он нужен", - приводит слова Довбика ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина (2:1).

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