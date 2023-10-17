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Судаков: Перед первым матчем я немного недооценил Мальту

Игрок национальной команды настроен решительно на международную игру.
Сегодня, 15:52
Георгий Судаков / УАФ
Георгий Судаков / УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о поединке против Мальты в рамках квалификации Евро-2024.

Футболист заявил, что к игре нужно прийти со всей ответственностью, чтобы добыть положительный результат.

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"Возможно, эта игра будет немного похожа на предыдущую. Мальта тоже играет в 5 защитников, если я не ошибаюсь. Мне кажется, они будут больше играть от обороны.

Но мы помним нашу игру с ними в Словакии. Было очень тяжело с ними играть. Выиграли только 1:0. Самое главное будет забить скорый гол. Это развяжет нам руки.

Наверное, перед первым матчем я их немного недооценил. Но это хорошая сборная. Как показывает практика, слабых сборных не бывает, и на каждую игру нужно настраиваться на максимум", - рассказал Судаков в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется сегодня, 17 октября, в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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