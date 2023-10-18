Спаллетти: Должны победить Северную Македонию, чтобы поехать в Украину и побороться за место на Евро

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о поражении от Англии (1:3) в отборе Евро-2024.

Специалист заявил, что итальянская команда должна обыграть в следующем туре Северную Македонию, чтобы побороться с Украиной за место на Евро-2024.

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"Усилия, которые мы продемонстрировали, были одинаковыми в обоих таймах. Две контратаки соперника изменили ситуацию и счет.

Я видел команду, пытавшуюся сделать то, что я просил от нее, и я увидел несколько хороших вещей. Мы также совершили несколько ошибок.

Мы должны выиграть Северную Македонию, чтобы потом поехать в Украину и побороться за место на Евро", - отметил Спалетти.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Англия - Италия.

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