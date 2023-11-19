"Ментально все готовы": Степаненко оценил настрой перед матчем с Италией

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями по поводу матча квалификации Евро-2024 против Италии.

Полузащитник "сине-желтых" отметил, что команда готова к поединку и нужно только сыграть с большей сосредоточенностью и верой в собственные силы.

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"Думаю, что у нас уже много игроков, которые играли матчи такого уровня. Поэтому могу сказать, что ментально все готовы. В команде хорошая атмосфера. Мы не можем сказать, что этот матч апогей чего-то. Это больше идет от СМИ.

Но этот процесс, работа в течение года привели нас к тому, что каждый матч дал нам возможность играть решающий поединок завтра. Каждый матч в отборе был ответственным, потому что давал нам возможность до конца участвовать и иметь шанс выйти в финальную часть Евро.

Завтра еще один матч на пути к выходу на чемпионат Европы. Но завтра должна быть немного большей концентрация и уверенность в своих силах", - сказал Степаненко во время предматчевой пресс-конференции.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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