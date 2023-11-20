Цыганков проведет 50-й матч за сборную, "юбилеи" отметят еще три игрока

Сборная Украины проведет поединок против национальной команды Италии в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

В стартовом составе украинской команды сразу несколько игроков, которые проведут "юбилейные" матчи.

Читай также: Читатели ISPORT прогнозирует победу Украины над Италией

Для Виктора Цыганкова данный поединок будет 50 за сборную, Ефим Конопля и Анатолий Трубин сыграют 10 матч, а Александр Сваток оденет в 5 раз форму национальной команды.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!