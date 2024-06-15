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Италия - Албания 2:1: обзор матча и результат игры 15.06.2024

Все свои голы команды уместили в первые 16 минут поединка.
Вчера, 23:57
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

В субботу, 15 июня, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк состоялся последний матч второго игрового дня чемпионата Европы 2024 года, в котором встретились Италия и Албания.

Неожиданно для всех первый гол встречи состоялся очень рано, еще и в исполнении албанского футболиста.

После неудачного вбрасывания мяча из аута рекордным для турнира голом отметился Недим Байрами.

Однако совсем скоро "скуадра адзурра" не только отыгралась, но и вышла вперед.

Сначала на 11-й минуте Алессандро Бастони ударом головой замкнул подачу с углового от Лоренцо Пеллегрини. А спустя пять минут Николо Барелла ударом в касание с линии штрафной поразил левый угол ворот Томаса Стракоши.

Источник: Getty Images

Еще до перерыва у итальянцев было несколько прекрасных возможностей забить свой третий гол, однако каждый раз свою команду спасал вратарь сборной Албании.

К сожалению для болельщиков, которые присутствовали на стадионе, после перерыва команды практически ничего не показали и не создали у ворот друг друга, что привело к скучным 45 минутам без смены счета.

В итоге Италия победила Албанию со счетом 2:1, что позволило ей занять второе место группы В. Лидером квартета осталась Испания, которая ранее разгромила Хорватию.

Статистика матча Италия - Албания ЧЕ-2024

Италия - Албания 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 0.38
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 7 - 5

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко (Дармиан, 83) - Жоржиньо, Барелла (Фолоруншо, 90+2), Фраттези, Пеллегрини (Кристанте, 77), Кьеза (Камбьясо, 77) - Скамакка (Ретеги, 83).

Албания: Стракоша - Хюсай, Джимсити, Айети, Митай - Асслани, Рамадани, Байрами (Мучи, 87) - Асани (Ходжа, 68), Броя (Манай, 76), Сефери (Лачи, 68).

Предупреждения: Пеллегрини, Калафиори - Броя, Ходжа.

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