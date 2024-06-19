Позор Украины, неудачи Лукаку и шедевр Гюлера: итоги первого тура Евро-2024

В течение последних пяти дней на футбольных полях Германии прошло двенадцать матчей первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Так как тур подошел к концу, ISPORT подвел итоги, выделив ключевые моменты и персонажей, которые запомнились больше всего.

Команда тура: сборная Испании

Команда Луиса де ла Фуэнте отлично показала себя в матче против крепкого соперника. Конечно, справедливо заметить, что сборная Хорватии уже не та, но она все равно представляет угрозу большинству команд Евро-2024. Однако "фурия роха" еще в первом тайме сделала так, чтобы после перерыва она могла не переживать о результате встречи с хорватами.

Матч тура: Турция - Грузия

Кто бы мог подумать, что именно турки и грузины подарят самую увлекательную игру первого тура. Классный матч с обилием опасных моментов. Но какие же красивые голы были забиты! Кажется, что последний гол, забитый Керемом Актюркоглу уже в пустые ворота, именно таким и должен был быть в этом противостоянии.

Гол тура: Арда Гюлер (Турция)

Сразу стоит отметить возвращение тенденции к увеличению количества ударов с дальней дистанции. Команды компактно защищаются в своей штрафной, а потому дальние удары стали отличным способом поразить ворота соперника. Именно этим и воспользовался хавбек сборной Турции Арда Гюлер, ставший автором самого красивого гола первого тура.

Игрок тура: Деннис Ман (Румыния)

Да, как бы больно не было признавать, но лучшим игроком первого тура стоит признать игрока сборной Румынии Денниса Мана. Представитель итальянской Пармы провел всего час на поле в игре с Украиной, но ему этого вполне хватило, чтобы дважды ассистировать соотечественниками и регулярно создавать угрозу воротам Андрея Лунина. Мог забивать и сам, но его удару из-за штрафной немного не хватило точности.

Позор тура: игра сборной Украины

Ничего другого здесь и быть не могло. Громкие слова перед матчем против Румынии, высокие ожидания от игры наших футболистов, а по факту... А по факту получилась "детская неожиданность", которую Сергей Ребров и его парни теперь должны перекрыть победами над Словакией и Бельгией. Это если они рассчитывают все же порадовать украинцев обещанными положительными результатами.

Разочарование тура: игра сборной Англии

Будем честны: все мы заранее знали, как именно будет играть сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта. Но как же это было скучно. Имея такой подбор исполнителей, Саутгейт умудряется ставить "Трем львам" очень прагматичный и пассивный футбол. Вместо того, чтобы выносить Сербию вперед ногами, англичане забили всего один раз. Да, это победа, но она вообще не впечатляет.

Травма тура: Килиан Мбаппе (Франция)

Главная звезда сборной Франции сломал себе нос в безобидной ситуации: пытаясь замкнуть головой подачу со штрафного, Мбаппе вместо мяча попал по плечу Кевина Дансо. Как итог: поломанный нос, из-за которого новоиспеченный игрок Реала пропустит остаток группового этапа. Но зато у него есть возможность повеселить фанатов выбором защитной маски.

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Привоз тура: Матвиенко и Лунин (Украина)

И снова больная тема, которую тысячу раз уже все обсудили. Но мы же подбиваем итоги, поэтому просто вспомним, как Николай Матвиенко, будучи под прессингом оппонента, отдает мяч Андрею Лунину. Тот ошибается при передаче, подарив тем самым мяч сопернику. А что было дальше, не стоит лишний раз напоминать...

Неудачник тура: Ромелу Лукаку (Бельгия)

Форвард сборной Бельгии из раза в раз попадает в ситуацию, которую сложно объяснить. То он заблокирует голевой удар одноклубника, то не забьет из выгодного положения, то еще что-то. Так произошло и во время матча против сборной Словакии. Лукаку не реализовал несколько хороших моментов, а два его гола были отменены из-за офсайда и игры рукой.

Испанский стыд тура: пристрастие Рональда Кумана

Неожиданно для многих во время поединка между сборными Польши и Нидерландов главный тренер "оранжевых" Рональд Куман решил продолжить дело Йоахима Лева. Нет, нидерландец не лазил в свои штаны, но он решил провести "раскопки" своего носа с последующей "дегустацией". До сих пор непонятно, как он дошел до такого, зная, что он сидит на стадионе с множеством камер, которые транслируют происходящее на весь мир.

Рекорд тура: Албания

Всего 23 секунды хватило сборной Албании, чтобы забить гол в ворота сборной Италии, что стало самым быстрым голом, забитым в рамках чемпионата Европы. Албанцы воспользовались подарком обороны "скуадры адзурры", но впоследствии не смогли удержать преимущество. Хотя это могла бы быть еще и главная сенсация тура.

Помутнение рассудка тура: Райан Портеус

Непонятно, чем руководствовался защитник сборной Шотландии, когда тот полетел двумя ногами вперед в Илкая Гюндогана, находясь в собственной штрафной площади. Может быть, в нем заиграла шотландская кровь или духи предков призвали к жестокости, но факт остается фактом: Портеус отметился глупейшим поступком, оставив свою команду в меньшинстве еще в первом тайме матча против Германии. Остаток группового этапа он пропустит из-за дисквалификации.

Фанаты тура: шотландцы

Болельщики сборной Шотландии не скрывают, что для них присутствие на Евро-2024 это уже сам по себе праздник, а потому результат матча против Германии (1:5) их не сильно расстроил. Зато они знатно повеселились перед игрой, перекричали немцев во время матча-открытия и уже подарили достаточно забавных моментов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024.

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