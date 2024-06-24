Нидерланды - Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 25.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 25 июня, сборные Нидерландов и Австрии сыграют в квартете D в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Нидерландская команда после двух матчей лидирует, имея в своем активе четыре балла: после победы над Польшей (2:1) была ничья с Францией (0:0).

Австрийцы в свою очередь занимают третье место с тремя очками:проиграв стартовый матч французам (0:1), команда Ральфа Рангника уверенно обыграла поляков (3:1).

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Поединок Нидерланды - Австрия состоится в Берлине на Олимпиаштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Австрия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 25 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе D в заключительном туре также состоится матч Франция - Польша.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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