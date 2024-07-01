Австрия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 02.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 2 июля, сборные Австрии и Турции сыграют в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Австрийская команда шокировала многих на этом турнире, выиграв группу D, где также выступали французы и нидерландцы. Подопечные Ральфа Рангника проиграли первый матч Франции (0:1), после чего обыграли Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

Турки в свою очередь также набрали шесть баллов, но в плей-офф они оказались, заняв второе место в квартете F. После победы над Грузией (3:1) они проиграли Португалии (3:0) и одолели Чехию (2:1).

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Поединок Австрия - Турция состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия - Румыния

Трансляция матча будет доступна в этой новости 2 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

А за несколько часов до этого поединка на Альянц Арене в Мюнхене сыграют Румыния и Нидерланды.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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