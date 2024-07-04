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УЕФА дисквалифицирует героя сборной Турции на два матча из-за скандального жеста

Мерих Демирал будет вынужден пропустить четвертьфинал Евро-2024 против сборной Нидерландов.
Вчера, 22:36
Мерих Демирал / Getty Images
Мерих Демирал / Getty Images

Ближайшие два матча сборной Турции придется обходится без одного из лучших своих защитников.

По информации немецкого издания Bild, УЕФА дисквалифицирует Мериха Демирала на два матча за жест, показанный во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против сборной Австрии (2:1).После второго своего гола 26-летний центрбек поднял руки вверх и продемонстрировал жест "серого волка", запрещенный в Австрии и во Франции.

Источник: Getty Images

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Данный жест — символ турецкой ультранационалистической военизированной группировки Bozkurtlar ("Бозкурт" или "Серые волки"). Она придерживается идеологии расового превосходства, антисемитизма, армянофобии и исламизма.

Организация уже много лет находится под наблюдением Федерального ведомства по защите Конституции Германии. К тому же, во время чемпионата Европы запрещены политические послания – на трибунах и на поле.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2024 сборная Турции сыграет со сборной Нидерландов. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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