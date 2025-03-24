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Футбол

Игрок сборной Франции отличился неочевидным достижением

Майкл Олисе своим голом прервал 17-летнюю серию неудачных попыток от других игроков «Les Bleus».
Сегодня, 17:24       Автор: Василий Медвидь
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

В рамках плей-офф Лиги Наций Франция победила Хорватию.

В основное время один из голов забил Майкл Олисе. Вингер отличился прямым ударом со штрафного.

Олисе стал первым игроком "Les Bleus" с 2007 года, который забил за сборную таким образом. Последний раз это делал Жером Ротен.

Отметим, что этот мяч также стал для Майкла дебютным в футболке национальной команды.

Напомним, что Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Майкл Олисе

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