Игрок сборной Франции отличился неочевидным достижением
Майкл Олисе своим голом прервал 17-летнюю серию неудачных попыток от других игроков «Les Bleus».
В рамках плей-офф Лиги Наций Франция победила Хорватию.
В основное время один из голов забил Майкл Олисе. Вингер отличился прямым ударом со штрафного.
Олисе стал первым игроком "Les Bleus" с 2007 года, который забил за сборную таким образом. Последний раз это делал Жером Ротен.
Отметим, что этот мяч также стал для Майкла дебютным в футболке национальной команды.
Напомним, что Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!