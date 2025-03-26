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"Чувствую себя все комфортнее": Игрок сборной Украины высказался об адаптации в Трабзонспоре

Александр Зубков рассказал о переходе в турецкий клуб.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Вингер Трабзонспора Александр Зубков прокомментировал свой переход в турецкий клуб.

Украинский футболист рассказал о своей адаптации в новой команде и целях, которые ставит перед собой.

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"Конечно, я чувствую себя прекрасно. Как и любому игроку, мне нужно адаптироваться как можно быстрее. Здесь много иностранных футболистов, но мне также очень помогают турецкие игроки. Шаг за шагом, день за днем ​​я чувствую себя все комфортнее. Я сыграл много матчей в Лиге чемпионов и теперь хочу использовать свой опыт здесь, чтобы внести свой вклад в команду.

Это был долгий процесс перехода. Как только мой агент сообщил мне, что Трабзонспор проявляет ко мне интерес, я сразу же отправил сообщение Арсению Батагову и расспросил его обо всем, что касается клуба, его инфраструктуры и полей.

Я раньше слышал, что Трабзонспор - большой клуб. Я также знал, что они чемпионы, а это говорит о том, что у клуба большие цели. На протяжении всей своей карьеры я всегда играл на высшем уровне, и это делает меня счастливым. Я хочу продолжить эту традицию и здесь", - приводит слова Зубкова Gunebakis.

Напомним, что Зубков перешел в Трабзонспор из Шахтера в начале февраля. В составе турецкой команды украинец провел семь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее были раскрыты зарплаты Александра Зубкова и Даниила Сикана после перехода в Трабзонспор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Александр Зубков

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