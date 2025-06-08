Украина – первая за 14 лет европейская страна, проигравшая Канаде
Среди соперников были Исландия, Азербайджан и Армения.
Накануне Украина без шансов проиграла сборной Канаде в рамках товарищеского турнира, проходящего в Торонто.
Для Канады это была первая победа над представителем Европы с 2011 года – тогда они в товарищеском матче обыграли Беларусь (1:0).
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За этот период канадцы сыграли 15 поединков со сборными из УЕФА, большинство из которых были общительными, но ни одного выиграть не смогли.
- Армения (2012, 1:3),
- Дания (2013, 0:4),
- Беларусь (2013, 0:2),
- Чехия (2013, 0:2),
- Болгария (2014, 1:1),
- Молдова (2014, 1:1),
- Исландия (2015, 1:2),
- Исландия (2015, 1:1),
- Азербайджан (2016, 1:1),
- Шотландия (2017, 1:1),
- Исландия (2020, 0:1),
- Бельгия (ЧМ-2022, 0:1),
- Хорватия (ЧМ-2022, 1:4),
- Нидерланды (2024, 0:4),
- Франция (2024, 0:0)
Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о поединке против Канады.
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