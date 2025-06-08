Украина – первая за 14 лет европейская страна, проигравшая Канаде

Накануне Украина без шансов проиграла сборной Канаде в рамках товарищеского турнира, проходящего в Торонто.

Для Канады это была первая победа над представителем Европы с 2011 года – тогда они в товарищеском матче обыграли Беларусь (1:0).

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За этот период канадцы сыграли 15 поединков со сборными из УЕФА, большинство из которых были общительными, но ни одного выиграть не смогли.

Армения (2012, 1:3), Дания (2013, 0:4), Беларусь (2013, 0:2), Чехия (2013, 0:2), Болгария (2014, 1:1), Молдова (2014, 1:1), Исландия (2015, 1:2), Исландия (2015, 1:1), Азербайджан (2016, 1:1), Шотландия (2017, 1:1), Исландия (2020, 0:1), Бельгия (ЧМ-2022, 0:1), Хорватия (ЧМ-2022, 1:4), Нидерланды (2024, 0:4), Франция (2024, 0:0)

Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о поединке против Канады.

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