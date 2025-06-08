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Украина – первая за 14 лет европейская страна, проигравшая Канаде

Среди соперников были Исландия, Азербайджан и Армения.
Сегодня, 08:31       Автор: Василий Войтюк
сборная Украины / Getty Images
сборная Украины / Getty Images

Накануне Украина без шансов проиграла сборной Канаде в рамках товарищеского турнира, проходящего в Торонто.

Для Канады это была первая победа над представителем Европы с 2011 года – тогда они в товарищеском матче обыграли Беларусь (1:0).

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За этот период канадцы сыграли 15 поединков со сборными из УЕФА, большинство из которых были общительными, но ни одного выиграть не смогли.

  1. Армения (2012, 1:3),
  2. Дания (2013, 0:4),
  3. Беларусь (2013, 0:2),
  4. Чехия (2013, 0:2),
  5. Болгария (2014, 1:1),
  6. Молдова (2014, 1:1),
  7. Исландия (2015, 1:2),
  8. Исландия (2015, 1:1),
  9. Азербайджан (2016, 1:1),
  10. Шотландия (2017, 1:1),
  11. Исландия (2020, 0:1),
  12. Бельгия (ЧМ-2022, 0:1),
  13. Хорватия (ЧМ-2022, 1:4),
  14. Нидерланды (2024, 0:4),
  15. Франция (2024, 0:0)

Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о поединке против Канады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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