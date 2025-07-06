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Новичок Арсенала прокомментировал свой трансфер

Мартин Субименди считает, что выбрал подходящий клуб.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Полузащитник Арсенала Мартин Субименди прокомментировал свой переход.

Напомним, "канониры" накануне оформили трансфер хавбека сборной Испании. Субименди обошелся клубу в примерно 65 млн евро.

Сам же испанец заявил, что выбрал Арсенал так как именно лондонская подоходит его стилю игры.

Это важный момент в моей карьере. Как только ступаешь на этот стадион, понимаешь, насколько велик Арсенал и эта команда.

Я остановил выбор на Арсенале, потому что их стиль игры мне подходит. Они показали свой потенциал в последнее время, лучшее еще впереди

Ранее также форвард Челси объявил, где хотел бы продолжить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Мартин Субименди

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