Новичок Арсенала прокомментировал свой трансфер

Полузащитник Арсенала Мартин Субименди прокомментировал свой переход.

Напомним, "канониры" накануне оформили трансфер хавбека сборной Испании. Субименди обошелся клубу в примерно 65 млн евро.

Сам же испанец заявил, что выбрал Арсенал так как именно лондонская подоходит его стилю игры.

Это важный момент в моей карьере. Как только ступаешь на этот стадион, понимаешь, насколько велик Арсенал и эта команда. Я остановил выбор на Арсенале, потому что их стиль игры мне подходит. Они показали свой потенциал в последнее время, лучшее еще впереди

Ранее также форвард Челси объявил, где хотел бы продолжить карьеру.

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