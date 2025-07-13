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Футбол

Галатасарай готов удовлетворить финансовые требования Наполи по Осимхену, но с условием

Турецкий клуб не оставляет попыток сохранить нападающего на постоянной основе.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Галатасарай начал новый этап переговоров по выкупу ранее арендованного у Наполи нападающего Виктора Осимхена.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб согласился заплатить за 26-летнего футболиста 75 миллионов евро, которые хотят получить неаполитанцы, но не одним платежом, а распределить его на несколько частей.

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По информации источника, Галатасарай готов отдать за нигерийского форварда 40 миллионов сразу, плюс позже еще 17,5 миллионов и еще 17,5 миллионов в рассрочку.

Наполи устраивает предложение по общей сумме, но пока партенопейцы настаивают на иных условиях оплаты и требуют банковских гарантий.

Напомним, что Осимхен минувший сезон провел в аренде в Галатасарае. В составе турецкой команды нападающий провел 41 матч во всех турнирах, отличившись 37 голами и восемью результативными передачами.

Ранее Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии.

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