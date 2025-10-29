Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт

Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в ближайшее время будет назначен на аналогичную должность во главе Ювентуса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже достигли устной договоренности по поводу будущего сотрудничества.

Контракт 66-летнего итальянского специалиста с "бьянконери" будет рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

В данный момент юристы работают над проверкой всех необходимых документов перед официальным подписанием договора.

Во главе Ювентуса новый тренер сменит Игора Тудора, который ранее был отправлен в отставку после восьмиматчевой безвыигрышной серии.

Напомним, что пост наставника сборной Италии Спаллетти покинул в июне, а последней его работой на клубном уровне был Наполи. Партенопейцев он возглавлял с 2021 по 2023 год и привел к чемпионству в сезоне-2022/23.

Ювентус на данный момент идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в восьми сыгранных матчах.

