Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт
Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в ближайшее время будет назначен на аналогичную должность во главе Ювентуса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже достигли устной договоренности по поводу будущего сотрудничества.
Контракт 66-летнего итальянского специалиста с "бьянконери" будет рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
В данный момент юристы работают над проверкой всех необходимых документов перед официальным подписанием договора.
Во главе Ювентуса новый тренер сменит Игора Тудора, который ранее был отправлен в отставку после восьмиматчевой безвыигрышной серии.
Напомним, что пост наставника сборной Италии Спаллетти покинул в июне, а последней его работой на клубном уровне был Наполи. Партенопейцев он возглавлял с 2021 по 2023 год и привел к чемпионству в сезоне-2022/23.
Ювентус на данный момент идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в восьми сыгранных матчах.
