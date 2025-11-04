iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Ромы снова оказался в лазарете

Пауло Дибала будет вынужден пропустить несколько недель из-за травмы.
Сегодня, 16:25       Автор: Игорь Мищук
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Рома потеряла на несколько недель своего лидера атакующего полузащитника Пауло Дибалу.

31-летний аргентинец получил травму под конец матча десятого тура Серии А с Миланом (0:1) во время пробития пенальти, который он не реализовал. Вскоре на 84-й минуте он был заменен.

Читай также: Милан минимально одолел Рома Довбика

Как сообщает TMW, игроку диагностировали небольшой разрыв подколенного сухожилия левой ноги.

Ожидается, что аргентинцу придется пропустить от трех до четырех недель, чтобы полностью восстановиться.

Напомним, ранее Дибала уже отсутствовал из-за повреждения подколенного сухожилия и вернулся на поле в начале октября. В нынешнем сезоне он провел в составе "джаллоросси" девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее стали известны оценки украинского нападающего Ромы Артема Довбика за матч с Миланом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала

Статьи по теме

Довбик лишился очередного конкурента Довбик лишился очередного конкурента
Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом
Милан минимально одолел Рома Довбика Милан минимально одолел Рома Довбика
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
Украина17:46
Суркис - о судействе в дерби: Мы знаем, кто за этим стоит
Европа17:28
Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025
Европа17:19
Роналду - о Манчестер Юнайтед: Они идут не той дорогой
Бокс16:56
Известный промоутер объяснил, почему у Уордли есть шансы против Усика
Европа16:25
Лидер Ромы снова оказался в лазарете
Бокс15:48
"Кусок мусора": Пол резко отреагировал на срыв боя с Джервонтой из-за его проблем с законом
Европа15:14
Молодежная сборная Украины определилась с составом на матчи с Турцией и Албанией
Европа14:53
После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии
Бокс14:45
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK