Лидер Ромы снова оказался в лазарете

Рома потеряла на несколько недель своего лидера атакующего полузащитника Пауло Дибалу.

31-летний аргентинец получил травму под конец матча десятого тура Серии А с Миланом (0:1) во время пробития пенальти, который он не реализовал. Вскоре на 84-й минуте он был заменен.

Читай также: Милан минимально одолел Рома Довбика

Как сообщает TMW, игроку диагностировали небольшой разрыв подколенного сухожилия левой ноги.

Ожидается, что аргентинцу придется пропустить от трех до четырех недель, чтобы полностью восстановиться.

Напомним, ранее Дибала уже отсутствовал из-за повреждения подколенного сухожилия и вернулся на поле в начале октября. В нынешнем сезоне он провел в составе "джаллоросси" девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее стали известны оценки украинского нападающего Ромы Артема Довбика за матч с Миланом.

