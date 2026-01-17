Оценка Забарного за матч ПСЖ - Лилль

В пятницу, 16 января, состоялся матч ПСЖ против Лилля. Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь второй тайм.

За вторую 45-минутку в матче 18-го тура чемпионата Франции Илья отметился высокой точностью передач (96%), сделал 33 касания мяча, заработал 1 фол, совершил 4 подбора и 1 раз потерял мяч. В обороне он выиграл 1 единоборство, сделал 3 выноса и 1 перехват.

Статистический портал WhoScored оценил его в 6,6 балла, а SofaScore - в 7 баллов. Лучшим игроком в составе ПСЖ стал Усман Дембеле, ему удалось забить 2 гола, и он получил оценку 9,0.

