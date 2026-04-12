Росеньор - о поражении Сити: Мы должны выигрывать такие матчи

Команде не хватает уверенности.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Росеньор / Getty Images

Главный тренер Челси Лиам Росеньор прокомментировал матч против Манчестер Сити.

Напомним, что лондонцы уступили на своем поле со счетом 3:0.

Однако по словам Росеньора, Челси должен выигрывать такие матчи. Команде попросту не хватило уверенности, что повлекло за собой ошибки.

Мы были недостаточно хороши во втором тайме. Мы не лучшим образом его начали. Имели возможности выбить мяч вперед, но не воспользовались. Имели возможности для продвижения мяча, но не воспользовались ими. Такая же история была в прошлом месяце. Когда ты проигрываешь хорошей команде с разницей в один мяч, то должен собраться. В этом мы должны стать лучше.

Все начинается на тренировочном поле, все начинается с меня. Не могу сказать, что все дело в усердии. Во втором тайме не хватало уверенности. Надо прибавлять, потому что сейчас мы в сложном положении, а на следующей неделе нас ждет важная игра

Ранее также Сандерленд обыграл Тоттенхэм.

Статьи по теме

Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля
Челси намерен сохранить ключевого хавбека Челси намерен сохранить ключевого хавбека
Футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав Футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав
Челси легко разобрался с аутсайдером третьего дивизиона в Кубке Англии Челси легко разобрался с аутсайдером третьего дивизиона в Кубке Англии

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

