"Большая ошибка": Защитник сборной Боснии и Герцеговины выступил против матча с россиянами

Защитник Шеффилд Юнайтед и сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич выступил против намерений футбольной ассоциации страны провести товарищеский матч против россиян.

"Я был очень потрясен, когда узнал. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этого матча. Мы все знаем, что происходит, и играть против РФ - это большая ошибка.

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У меня есть друг из Украины, и когда я увидел это, я был очень разочарован", - приводит слова Ахмедходжича SportSport.ba.

Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на ситуацию с товарищеским матчем сборной Боснии и Герцеговины с россиянами, заявив, что не отрицает проведение подобного поединка.