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Рома одержала непростую выездную победу над Эмполи в чемпионате

Римляне одолели соперника с минимальным перевесом благодаря голу и ассисту Пауло Дибалы.
Вчера, 23:58
Рома обыграла Эмполи / Getty Images
Рома обыграла Эмполи / Getty Images
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В понедельник, 12 сентября, Эмполи в рамках шестого тура итальянской Серии А принимал на своем поле Рому.

Команда Жозе Моуринью в непростом матче сумела одолеть соперника с минимальным преимуществом, одержав победу со счетом 2:1.

Римляне вышли вперед на 17-й минуте поединка, когда отличился Пауло Дибала, однако хозяева поля усилиями Филиппо Бандинелли сравняли счет под конец первого тайма. "Джаллоросси" смогли дожать соперника в середине второй половины встречи благодаря результативному удару Тэмми Абрахама, которому ассистировал Дибала.

На 80-й минуте Рома могла упрочнить своем преимущество, но Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в перекладину. Эмполи же завершал поединок в меньшинстве после удаления Жана-Даниэля Акпа-Акпро.

После этой победы Рома набрала 13 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. Эмполи с четырьмя баллами занимает 16-ю позицию.

Эмполи - Рома 1:2

Голы: Бандинелли, 43 - Дибала, 17, Абрахам, 71

Нереализованный пенальти: Лоренцо Пеллегрини, 80 (перекладина)

Эмполи: Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи (Касаче, 52), Бандинелли, Хаас (Акпа-Акпро, 63), Марин (Камбиаджи, 82), Пьяца (Байрами, 63), Ламмерс (Грасси, 82), Сатриано

Рома: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола (Винья, 90+8), Дибала (Бове, 81), Лоренцо Пеллегрини (Камара, 90+6), Абрахам (Белотти, 81)

Предупреждения: Паризи, 27, Исмаили, 60, Акпа-Акпро, 65 - Челик, 90

Удаление: Акпа-Акпро, 87 (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома эмполи чемпионат Италии Серия А Пауло Дибала
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