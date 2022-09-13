Эмполи - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В понедельник, 12 сентября, Эмполи в рамках шестого тура итальянской Серии А встречался на своем поле с Ромой.

Римская команда в непростом матче справилась с соперником, одержав победу со счетом 2:1.

Подопечные Жозе Моуринью открыли счет в поединке на 17-й минуте благодаря точному удару Пауло Дибалы, однако хозяева поля сумели выровнять положение перед перерывом усилиями Филиппо Бандинелли. Победу "джаллоросси" на 71-й минуте принес Тэмми Абрахам, которому ассистировал Дибала.

На 80-й минуте Рома имела реальный шанс увеличить свое преимущество, но Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эмполи - Рома:

Эмполи - Рома 1:2

Голы: Бандинелли, 43 - Дибала, 17, Абрахам, 71

Нереализованный пенальти: Лоренцо Пеллегрини, 80 (перекладина)

Эмполи: Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи (Касаче, 52), Бандинелли, Хаас (Акпа-Акпро, 63), Марин (Камбиаджи, 82), Пьяца (Байрами, 63), Ламмерс (Грасси, 82), Сатриано

Рома: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола (Винья, 90+8), Дибала (Бове, 81), Лоренцо Пеллегрини (Камара, 90+6), Абрахам (Белотти, 81)

Предупреждения: Паризи, 27, Исмаили, 60, Акпа-Акпро, 65 - Челик, 90

Удаление: Акпа-Акпро, 87 (вторая желтая).

Источник: MEGOGO