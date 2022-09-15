Памятный сувенир: Известный голливудский актер получил уникальный подарок от Ромы

В четверг, 15 сентября, Рома проведет свой второй матч в рамках группового этапа Лиги Европы.

В преддверии поединка столицу Италии посетил голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который известный своими ролями Рокки Бальбоа и многими другими. Римский клуб узнал, что популярный актер прибыл в Рим, и решил сделать подарок ему.

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"Волки" вручили памятный сувенир команду - именную футболку с 12 номером.

Стоит отметить, что до этого Сталлоне посетил Гран-при Формулы-XNUMX в Монце.

Отметим, что Рома на своем поле примет финский ХИК. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Фиорентины наградил Леклера за победу в квалификации Гран-при Италии.