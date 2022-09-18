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Футбол

Аталанта с Малиновским победила Рому

Украинский хавбек появился на поле в концовке матча
Сегодня, 21:00
Рома - Аталанта / Getty Images
Рома - Аталанта / Getty Images
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В рамках седьмого тура Аталанта на чужом поле встретилась с Ромой.

Матч для бергамасков начался не лучшим образом. На 8 минуте Хуан Муссо получил травму.

Вместо аргентинского стража ворот на поле вынужден был выйти Марко Спортьелло.

На 35 минуте поединка Джорджо Скальвини после передачи Расмуса Хейлунда открыл счет в матче.

Спустя еще 5 минут Тэмми Абрахам вышел на рандеву со Спортьелло, но не смог переиграть итальянца.

Таким образом, коллектив Джан Пьеро Гасперини добыл минимальную победу на выезде со счетом 0:1.

Стоит сказать, что украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 88 минуте, заменив Эдерсона.

После 7 матчей Аталанта с 17 пунктами возглавляет турнирную таблицу, а Рома занимает 6 строчку, набрав 13 очков.

Рома - Аталанта 0:1.

Гол: Скальвини, 35.

Аталанта: Муссо (Спортьелло, 8), Толой, Демирал, Де Рун - Хатебур, Скальвини (Околи, 46), Купмайнерс, Меле - Пашалич (Лукман), Хейлунд (Муриель, 46) Эдерсон (Малиновский, 88).

Рома: Патрисиу - Смоллинг, Ибаньес, Манчини (Залевски, 87) - Челик, Кристанте, Матич (Белотти, 67), Спинаццола, Пеллегрини, Дзаньоло - Абрахам (Шомуродов, 79).

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома аталанта Серия А Руслан Малиновский
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