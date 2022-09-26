Удар головой, удаления, драка: итоги преждевременно завершенного матча U18 Франция - Польша

Какое-то сумасшествие происходило в товарищеском матче между сборными U18 Франции и Польши в воскресенье, 25 сентября.

Игроки французской команды отметились чрезмерной жестокостью на футбольном поле, из-за чего уже в начале второго тайма при счете 2:2 они остались вдевятером.

Но и это был не конец. На 70-й минуте встречи поляки вышли вперед, после чего французский игрок сфолил, получил свою красную карточку, оставив команду в совсем безвыходной ситуации.

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Однако его партнер по сборной нашел выход и из этой ситуации. После жесткого подката у линии поля он пошел выяснять отношения с соперником, ударив того головой.

В итоге нарушитель получил прямую красную, а главный арбитр был вынужден преждевременно дать финальный свисток из-за нехватки игроков у Франции - чем не выход из сложившейся ситуации.

После этой бойни главный тренер французской сборной сказал своим игрокам, что после такого выступления некоторым из них путь в национальную команду будет закрыт, передает Goal.

Стоит отметить, что французская Лига 1 в сезоне-2022/23 с отрывом является лидером среди ТОП-5 чемпионатов по количеству красных карточек - 33 удаления за восемь туров чемпионата. Похоже, что у них растет достойная замена.