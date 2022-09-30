iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Малиновский вошел в сферу интересов Ромы

Украинец может сменить один итальянский клуб на другой.
Сегодня, 21:25
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
0 0 0

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский попал в шорт-лист Ромы.

По информации CalcioMercato, римляне намерены приобрести украинца уже в ближайшее время.

Руководство "волков" попросило изучить возможность подписания полузащитника в качестве свободного агента.

Читай также: Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба

Контракт футболиста с бергамасками подходит к своему завершению уже в конце этого сезона.

В нынешнем сезое игрок провел 7 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома италия аталанта Серия А Руслан Малиновский
0 0 0

Статьи по теме

Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Член тренерского штаба Львова задержан в Беларуси Член тренерского штаба Львова задержан в Беларуси
Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа22:48
Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча
Украина22:38
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа22:12
Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед
Украина21:55
Член тренерского штаба Львова задержан в Беларуси
Европа21:25
Малиновский вошел в сферу интересов Ромы
Украина21:03
Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле
Европа20:43
Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере
Украина20:17
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс19:55
Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри
Футбол19:25
Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK