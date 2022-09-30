Малиновский вошел в сферу интересов Ромы
Украинец может сменить один итальянский клуб на другой.
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский попал в шорт-лист Ромы.
По информации CalcioMercato, римляне намерены приобрести украинца уже в ближайшее время.
Руководство "волков" попросило изучить возможность подписания полузащитника в качестве свободного агента.
Читай также: Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба
Контракт футболиста с бергамасками подходит к своему завершению уже в конце этого сезона.
В нынешнем сезое игрок провел 7 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.