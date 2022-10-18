С зала на сцену: Карикатурист мультиком поздравил Бензема с выигрышем Золотого мяча
В понедельник, 17 октября, состоялась церемония вручения наград от французского журнала France Football.
Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Карим Бензема выиграл главный индивидуальный трофей - Золотой мяч. 34-летний футболист впервые выиграл приз.
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Известный карикатурист Омар Момани посвятил Кариму мультик. Художник изобразил француза, который длительное время был в торжественном зале, пока его партнеры выигрывали Золотой мяч, а сейчас он сам оказался лучшим футболистом года.
"Теперь пришла очередь Бензема выиграть Золотой мяч", - написал Момани.
Ранее сообщалось, что Куртуа пожаловался на пристрастность к голкиперам в голосовании Золотого мяча.