Тренер Арсенала озвучил сроки возвращения Зинченко после травмы

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета назвал ориентировочные сроки восстановления от травмы защитника Александра Зинченко.

По словам наставника "канониров", украинский футболист должен будет вернуться в строй еще до старта чемпионата мира-2022. Отметим, что мировое первенство начнется 20 ноября.

"Беспокоит ли меня травма Зинченко? Нет, не думаю. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому он отсутствовал в этот период. Вернется ли он до начала чемпионата мира? Да", - приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

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Напомним, что Зинченко последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).

Всего в текущем сезоне украинский защитник принял участие в шести матчах в составе Арсенала, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Зинченко и Миколенко приняли участие в благотворительном шоу-матче со звездами NaVi по CS:GO.