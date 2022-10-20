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Тренер Арсенала озвучил сроки возвращения Зинченко после травмы

Украинец продолжает восстанавливаться от повреждения икроножной мышцы.
Сегодня, 11:28
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета назвал ориентировочные сроки восстановления от травмы защитника Александра Зинченко.

По словам наставника "канониров", украинский футболист должен будет вернуться в строй еще до старта чемпионата мира-2022. Отметим, что мировое первенство начнется 20 ноября.

"Беспокоит ли меня травма Зинченко? Нет, не думаю. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому он отсутствовал в этот период. Вернется ли он до начала чемпионата мира? Да", - приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

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Напомним, что Зинченко последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).

Всего в текущем сезоне украинский защитник принял участие в шести матчах в составе Арсенала, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Зинченко и Миколенко приняли участие в благотворительном шоу-матче со звездами NaVi по CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко
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