Рома - Наполи 0:1: обзор матча и результат игры 23.10.2022

Жозе Моуриньо и его "волки" не сумели остановить победный ход неаполитанцев.

В воскресенье, 23 октября, на Стадио Олимпико состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А между Ромой и Наполи. Гости праздновали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол поединка болельщикам пришлось ждать целых 80 минут - его автором стал Виктор Осимхен.

Команда Лучано Спалетти остается единственной в чемпионате, кто еще не потерпел ни одного поражения. Это позволяет неаполитанцам лидировать с 29 очками. Рома же идет пятой с 22 баллами.

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Статистика матча Рома - Наполи 11-го тура Серии А

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 6 - 12

Удары в створ: 0 - 5

Фолы: 14 - 12

Атаки: 62 - 131

Рома - Наполи 0:1

Гол: Осимхен, 81.

Рома: Патрисиу - Манчини (Матич, 82), Смоллинг, Ибаньес - Карсдорп (Винья, 82), Кристанте, Пеллегрини, Камара (Эль-Шаарави, 82), Спинаццола (Шомуродов, 86) - Дзаньоло, Абрахам (Белотти, 63).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливейра - Ндомбеле (Эльмас, 57), Лоботка, Зелински (Гаэтано, 75) - Лосано (Политано, 75), Осимхен, Кварацхелия.

Предупреждения: Смоллинг, Кристанте, Ибаньес - Лосано, Ндомбеле, Оливейра, Лоботка.

Удаление: Карсдорп (прямая красная за пределами поля).